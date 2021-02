Le Collectif Lamine Diack appelle à une levée de fonds pour payer sa caution - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Le Collectif Lamine Diack appelle à une levée de fonds pour payer sa caution Publié le jeudi 11 fevrier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par SB

Lancement d`une pétition pour le retour de Lamine Diack au Sénégal

Un Collectif pour Lamine Diack a lancé une pétition pour le retour de l`ancien président de la Fédération internationale de l`Athlétisme (IAAF) au Sénégal. Lamine Diack est mis en examen en novembre 2015 par la justice française pour corruption et blanchiment aggravé. Tweet

Le Collectif Lamine Diack (CLD) appelle le président de la République et toutes les bonnes volontés à soutenir l’initiative de levée de fonds destinés à payer la caution de l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme assigné à résidence en France, depuis le 1er novembre 2015.



"Le Collectif a été informé par une source proche de la famille que l’interdiction de sortie du territoire français de M. Diack par la justice a été levée, le 30 décembre dernier à la condition de déposer la caution de 327 millions de francs", indique-t-il dans un communiqué reçu à l’APS.



"Le Collectif en appelle à tous, en premier au président de la République son Excellence Macky Sall et à tous les Sénégalais sensibles au sort injuste enduré par M. Diack à soutenir l’initiative qui consiste à rassembler la caution", indique le texte.



Le Collectif, en ce qui le concerne, dit mobiliser ses adhérents et "invite ses amis [à] en faire de même pour un rapide retour au Sénégal du président Diack".



Ancien président de l’IAAF de 1999 à 2015, Lamine Diack a été condamné en septembre dernier par les autorités judiciaires françaises "à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, après avoir été reconnu coupable de corruption".



Le Sénégalais, 87 ans, "était accusé de corruption et de blanchiment d’argent liés au scandale du dopage en Russie".



SD/ASG/BK