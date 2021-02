Affaire Sonko: «Il y a peut-être une justice à deux vitesses» au Sénégal - adakar.com

Affaire Sonko: «Il y a peut-être une justice à deux vitesses» au Sénégal Publié le jeudi 11 fevrier 2021 | RFI

Ousmane Sonko

Au Sénégal, l'étau judiciaire se resserre autour du député d'opposition Ousmane Sonko, qui était arrivé troisième à la présidentielle de 2019 et qui est aujourd'hui poursuivi pour viol par l'employée d'un salon de beauté de Dakar, où il allait se faire masser. Est-ce seulement une affaire judiciaire ou s'agit-il d'un complot politique monté par le président Macky Sall, comme le crie haut et fort l'accusé ? Moussa Diaw est enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger. En ligne de Saint-Louis du Sénégal, il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.



RFI : Qu’est-ce que vous pensez de cette plainte pour viol contre l’opposant sénégalais Ousmane Sonko ?



Moussa Diaw : Cette plainte arrive à un mauvais moment. Elle arrive dans une période compliquée. Et à mon avis, derrière tout cela, au-delà de cette affaire de mœurs, il y a de fortes tensions au niveau politique.



À la suite de cette plainte pour viol, Ousmane Sonko crie au complot ourdi contre lui par le chef de l’État Macky Sall. Il dit que tout cela est fait pour ruiner son projet d’être candidat à la présidentielle de 2024.

