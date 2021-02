Covid-19: La Campagne de vaccination débute en mars - adakar.com

Covid-19: La Campagne de vaccination débute en mars
Publié le jeudi 11 fevrier 2021

© Autre presse par DR

Le vaccin COVAX

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale ferait mieux de concentrer tous ses efforts sur la campagne de vaccination contre le Covid-19. En effet, le chef de l’Etat semble avoir misé toutes ses billes sur le vaccin pour venir à bout du virus. Il veut désormais avoir la situation, chaque semaine, au Sénégal et ailleurs dans le monde.



Le virus est là



Le Coronavirus prend des proportions inquiétantes au Sénégal, et l’État compte prendre le train en marche dans les campagnes de vaccination. C’est dans cette perspective que Macky Sall a demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale, en relation avec le ministre des Finances et du Budget et les ministres concernés, « de prendre toutes les dispositions sanitaires, logistiques, financières et de mobilisation sociale, nécessaires au lancement sur l’ensemble du territoire national, des campagnes de vaccination, à la fin du mois de février 2021 au plus tard ».



La sensibilisation



Le chef de l’Etat demande, par ailleurs, au ministère de la Santé de sensibiliser davantage la population pour qu’elle continue à fréquenter les structures sanitaires et à respecter les rendez-vous médicaux. Le ministère devra aussi veiller de son côté au bon déroulement du Programme élargi de vaccination (Pev).

