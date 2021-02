Affaire Sonko: “Maltraitance” de ses militants, Pastef exige leur libération immédiate - adakar.com

News Société Article Société Affaire Sonko: “Maltraitance” de ses militants, Pastef exige leur libération immédiate Publié le jeudi 11 fevrier 2021 | Senego

© aDakar.com par LB

Le domicile d`Ousmane Sonko pris d`assaut par ses partisans

Dakar, le 8 février 2021 - Des partisans et sympathisants d`Ousmane Sonko se sont mobilisés devant la résidence de l`opposant pour lui témoigner leur soutien face à la procédure judiciaire dont il fait l`objet. Tweet

Le parti Pastef informe l’opinion nationale et internationale des sévices et maltraitances contre ses militants et sympathisants arrêtés en marge des manifestations sur l’ensemble du territoire national pour la défense des droits de Ousmane Sonko.



Libération…



Le parti Pastef Les Patriotes exige la libération immédiate et inconditionnelle de ses militants et sympathisants arrêtés. Selon Amadou Ba du Pastef, remplir les geôles de prisonniers politiques en pleine pandémie de Covid-19 s’apparente davantage à une mise en danger de la vie d’autrui.



Responsable…



“Que ce soit dit, Macky Sall sera tenu personnellement responsable de toute la situation qui découlera de ce déchaînement de violence de son régime”, déclare-t-il.



Par Antoine Sarr