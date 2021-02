Cheikh Tidiane Dièye: “Après Hollywood, Bollywood et Nollywood, nous avons maintenant Mackywood” - adakar.com

Le Coordonnateur national de la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg, Dr Cheikh Tidiane Dièye appelle l’opposition, les mouvements citoyens, la société civile, les organisations socioprofessionnelles ainsi que toutes les forces démocratiques et patriotiques à un vaste rassemblement pour organiser la résistance et faire face à Macky Sall.



Appel…



Cheikh Tidiane Dièye, associe à cet appel les leaders religieux, les chefs traditionnels et coutumiers pour qu’ils élèvent la voix et demandent à Macky Sall et sa justice de faire marche en arrière car le pays est au bord du gouffre.



Mackywood…



“J’appelle les forces de défense et de sécurité à refuser de servir de bras armé à des apprentis dictateurs qui n’ont ni l’éthique et l’épaisseur politique ni la compétence pour diriger notre pays dans ces moments de dangers globaux. Après Hollywood, Bollywood et Nollywood, nous avons maintenant Mackywood… le scénario est écrit, très mal écrit. Le film sera un navet….”, déclare Dr Dièye.



Défendre la démocratie



Le Coordonnateur national de la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg salue la mesure et l’intelligence dont l’armée a fait preuve à Bignona et tiens ceux qui l’ont mise en face du peuple pour personnellement responsable de tout ce qui pourrait en découler. Et invite la jeunesse sénégalaise citoyenne, patriotique et républicaine à se tenir prête pour défendre la Démocratie et la République.