Cheikh Bamba Dièye, le leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (Fsd/Bj)

Le leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (Fsd/Bj), Cheikh Bamba Dièye apporte son soutien à son collègue et leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, accusé de viol et menaces de mort.



Selon l’ancien maire de Saint-Louis, Cheikh Bamba Dièye, à ce stade de l’accusation, il est important pour nous tous que la présomption d’innocence, l’honneur, la dignité et l’intégrité du citoyen et en l’espèce, ses droits en tant que député soient garantis.



“Il n’y a pas longtemps, moi-même, j’ai refusé de déférer à une convocation de la DIC parce que la procédure en la matière n’était pas respectée. Dans d’autres circonstances, j’aurai tendance à demander que la justice fasse convenablement son travail. Mais l’histoire récente de ce pays et de la gouvernance de Macky Sall nous ont prouvé que cette justice sur des questions impliquant des acteurs politiques est à parfaire”, déclare Cheikh Bamba Dièye.



“Elle nous a habitué à être au service exclusif d’un homme et de son clan, mettant à nu les fondements de l’État de droit. Montesquieu disait avec raison : “Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice””, ajoute M. Dièye.



Par Antoine Sarr

