Pas de garde à vue pour Sonko, mandat de dépôt automatique
Publié le mercredi 10 fevrier 2021 | Walf Fadjri

Ousmane SONKO ne fera pas face au Procureur Serigne Bassirou GUEYE. Convoqué par la section de recherche de la Gendarmerie, le député qui a refusé de déférer, sera entendu par un juge d’instruction.



En effet, selon certaines sources, le 8ème cabinet a d’ores et déjà été choisi par le procureur de la République qui lui a confié l’affaire avec l’ouverture d’une information judiciaire. Ainsi, le juge Mamadou SECK, qui a dernièrement inculpé et placé sous mandat de dépôt Dame AMAR et Cie, dans le cadre de l’affaire Hiba THIAM, est chargé de ce dossier en passe de mettre le Sénégal sens dessus dessous.



En ouvrant une information judiciaire, le procureur de la République donne raison à SONKO qui a refusé de déférer. La nature des chefs d’inculpation, avec la criminalisation du viol, et la désignation d’un cabinet d’instruction montrent que le dossier est sorti du cadre de la flagrance délit qui impose à Ousmane SONKO de déférer à la convocation de la gendarmerie, comme le député Boughazelli, sans que son immunité parlementaire ne soit levée.



Ainsi, comme le leader de PASTEF l’avait, lui-même, déclaré, il n’y aura pas de garde à vue dans cette affaire. En allant répondre au juge, SONKO signe son emprisonnement.