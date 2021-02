Cheikh Hadjbou Soumaré: “Notre pays est en danger, notre cher Sénégal est en danger“ - adakar.com

© aDakar.com

Cheikh Hadjibou Soumaré officialise sa candidature

Dakar, le 22 juillet 2018 - L`ancien Premier ministre et ancien président de la Commission de l`UEMOA Cheikh Hadjibou Soumaré a officialisé sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2019. Tweet

Mes chers Compatriotes,



NOTRE PAYS EST EN DANGER, NOTRE CHER SENEGAL EST EN DANGER.

Je me suis réveillé ce jour d’après l’anniversaire du décès de ma chère mère, plus tôt que d’habitude.



Je me suis réveillé pour prier pour la jeunesse de mon pays, qui est toujours plus exposée en pareille situation, prier pour tout le peuple Sénégalais, sans exclusion aucune.



J’ai prié le Miséricordieux pour que revienne la sérénité, pour que revienne la paix des cœurs, pour L’AMOUR QUE NOUS AVONS TOUS, SANS EXCLUSION ENCORE, POUR CE PAYS QUI NOUS A TOUT DONNE.



C’est pourquoi je me fais le devoir, de m’adresser d’abord aux autorités de l’Etat pour gérer avec intelligence cette situation au regard des défis en jeu.



Situation qui n’aurait pas du être si on sait, que dans une République, la loi reste le seul refuge pour tous les Citoyens.



Une affaire privée est devenue une affaire d’Etat ce qui n’est que la manifestation de la certitude pour certains de nos compatriotes, d’une supposée immixtion dans les Affaires judiciaires maintes fois dénoncée.



Aux jeunes, avenir du Sénégal, je dirais que le destin du pays vous appartient.La stabilité du pays sera d’une part de votre responsabilité.



La cohésion nationale d’autres part après des évènements douloureux dont la plupart d’entre vous n ‘en ont qu’une connaissance livresque ou natatoire.



SOYEZ FORT POUR LA MANIFESTATION DE LA JUSTICE, EGALE POUR TOUS, MAIS DANS LA NON VIOLENCE.



Ce qui est en jeu, aujourd’hui c’est L”HONNEUR ET LA DIGNITE DU SENEGAL, L’HONNEUR ET LA DIGNITE DE TOUS LES SAINTS, TOUTES RELIGIONS CONFONDUES qui, dans leurs prières, ont toujours sollicité DIEU pour que le Sénégal soit ce qu’il est, UNE REFERENCE DANS LE MONDE, UN MODELE PARMI LES PEUPLES.



CHEIKHE HADJIBOU SOUMARE

ANCIEN PREMIER MINISTRE DU SENEGAL