Sénégal : démantèlement de quatre “bases rebelles“ en Casamance

Au terme d’une opération militaire d’envergure, pendant deux semaines, l’armée sénégalaise a démantelé « les quatre dernières bases historiques des rebelles du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) », jouxtant les frontières avec la Guinée-Bissau.



La nouvelle a été annoncée par le colonel Souleymane Kandé, commandant de la zone militaire n°5 de Ziguinchor, lors d’une visite sur terrain avec des journalistes, mardi.



’’Les premières bases historiques du MFDC ont été neutralisées et reprises par l’Armée’’, a-t-il fait savoir dans une déclaration relayée par l’Agence de presse sénégalaise (APS, officielle).



Les positions rebelles, reprises par l’armée sont situées à Bamoune-Bilass, Boussoloum, Badiong et Sikoune, indique la même source.



L’opération militaire avait été lancée le 25 janvier, dans le but de sécuriser cette zone de forêt dense, située au sud du Sénégal et créer les conditions favorables au retour des populations déplacées pour insécurité depuis environ 30 ans.



’’Ici, c’est la base historique du MFDC. C’est l’une des premières bases. Des chefs combattants comme César Atoute Badiate et Salif Sadio ont transité par ici avant de filer vers le Front Nord. C’est un sanctuaire. C’était le centre de commandement. C’est ici le site qui abritait tout l’armement de la rébellion. Cette base est prise par l’Armée’’, a indiqué le colonel Souleymane Kandé, depuis le campement rebelle détruit par l’armée de Badiong, appelant les populations civiles à revenir au plus vite, maintenant, que les conditions sécuritaires « sont désormais réunies ».



‘’Le processus est irréversible. L’Etat va bientôt procéder à la mise en place des ouvrages socioéconomiques de base comme les écoles, les postes de santé, les forages. Les ONG de développement et les projets publics comme le PUMA, le PUDC et autres vont aussi intervenir rapidement’’, a-t-il ajouté.



L’armée sénégalaise n’a pas avancé de bilan concernant les rebelles neutralisés, seulement du matériel récupéré, à l’instar de grenades et de munitions.



L’armée annonce, par ailleurs, la création de postes militaires tout au long des frontières, conformément aux accords avec la Guinée-Bissau.