Le navire-hôpital Africa Mercy revient au Sénégal Publié le mercredi 10 fevrier 2021

Le navire-hôpital Africa Mercy va reprendre ses activités au Sénégal. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a fait l’annonce, ce mardi 9 février 2021. «Après suspension des activités du fait de la COVID-19, Navire-Hôpital « Africa Ships » de l’ONG « Mercy Ships » s’apprête à reprendre», dit-il.



Ainsi, selon toujours le ministre, plusieurs patients pourront bénéficier de soins médicaux spécialisés.



Pour rappel, dans le cadre d’une mission humanitaire, le navire-hôpital Africa Mercy devait séjourner au Sénégal d’août 2019 à mai 2020. Il avait à bord quelque 400 volontaires. Il était équipé de cinq blocs opératoires, de 82 lits, d’un scanner, d’un équipement complet pour des radios à rayon X, ainsi que d’un laboratoire.



Il devait proposer des soins médicaux gratuits à quelque 3.000 patients sénégalais, avec des interventions chirurgicales relatives notamment à l’orthopédie, à la pédiatrie, à la chirurgie maxillo-faciale, à l’ORL, à la chirurgie reconstructive plastique, gynécologique et dentaire.



Mercy Ships affrète, depuis 1978, des navires-hôpitaux à destination des pays les plus pauvres d’Afrique, pour y offrir gratuitement des soins, des formations et une assistance au développement de projets locaux.