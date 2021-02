Sénégal : barricadé chez lui, Ousmane Sonko bientôt fixé sur son sort ? - adakar.com

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko

Des affrontements ont éclaté lundi à Dakar et Ziguinchor entre des partisans de l’opposant et les forces de l’ordre. Toujours barricadé à son domicile, le député, visé par une plainte pour viols, a reçu plusieurs soutiens.



Ses sympathisants l’ont pris au mot. Invités dimanche soir par Ousmane Sonko lui-même à « rester mobilisés » et à se « tenir prêts », des dizaines de manifestants se sont massés dès le lendemain matin devant son domicile dakarois de Keur Gorgui. Tous étaient venus soutenir le président du parti Pastef, visé par une plainte pour viols et menaces de mort par une jeune femme d’une vingtaine d’années travaillant dans un salon de massages fréquenté par le député. Des accusations que ce dernier réfute, dénonçant une « cabale politique ».

