© RFI par Théa Ollivier

Les forces de l`ordre tentent de disperser, avec des gaz lacrymogènes, les manifestants qui soutiennent l`opposant politique Ousmane Sonko dans le quartier Cité Keur Gorgui

Dakar, le 8 février 2021. Tweet

L’affaire de l’opposant politique Ousmane Sonko, accusé de viol avec menace, a secoué Dakar toute la journée d’hier, lundi 8 février. Alors que celui qui est arrivé troisième à l’élection présidentielle de 2019 nie les faits et qu’il a refusé de se rendre à sa convocation à la gendarmerie, ses sympathisants et les militants de son parti, le Pastef, se sont rassemblés devant son domicile dans le quartier Cité Keur Gorgui, et ont affronté les forces de l’ordre qui essayaient de les disperser.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



Pierres jetées, pneus et voitures brûlés contre gaz lacrymogènes et jets d’eau. Les affrontements entre les militants d’Ousmane Sonko et les forces de l’ordre se sont répandus dans plusieurs quartiers de Dakar.



Ibrahima Dia, sympathisant, est venu dénoncer une machination politique contre le leader du Pastef, le parti d’opposition : « Tout ça, c'est des complots. Ils ont déjà liquidé beaucoup de politiciens : Idrissa Seck, Khalifa Sall, Karim Wade... Il ne restait qu'un seul espoir, une seule opposition, Ousmane Sonko. S'ils l'éliminent, le Sénégal n'aura plus d'opposition. »

