Alioune Tine: "Les images des violences chez SONKO sont celles d'une démocratie gravement malade"

Alioune Tine: "Les images des violences chez SONKO sont celles d'une démocratie gravement malade" Publié le mardi 9 fevrier 2021 | Walf Fadjri L'Aurore

Rencontre entre l`opposition et la société civile

Vendredi 28 septembre 2018. Dakar. Des acteurs de la société civile ont rencontré des membres de l`opposition sénégalaise pour échanger sur le fichier électoral en direction de l`élection présidentielle de 2019. Photo: Alioune Tine, acteur de la Société civile

Le président d’Africa Jom Center est d’avis que la démocratie sénégalaise est à son plus bas niveau depuis 2012. Et pour cause, il invoque les liquidations politiques qui sont perpétrées depuis cette date pour motif de garder le pouvoir et d’empêcher tout opposant de faire ce qu’il sensé faire : s’opposer.



« Les images des violences chez SONKO sont celles d’une démocratie gravement malade. Elle ne peut pas survivre au rythme des liquidations politiques de tous les prétendants au poste de président de la République depuis 2012. L’horizon 2024 est sombre, tout comme la démocratie et l’état de droit. User de toutes les armes pour conserver le pouvoir ou pour conquérir le pouvoir d’Etat, fait courir de graves dangers à l’état de droit à la démocratie et la République. Surtout quand on ouvre les vannes caniveaux, des égouts et des basses fosses. La politique va puer partout », estime-t-il.