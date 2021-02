WhatsApp se prépare à introduire de nouvelles fonctionnalités - adakar.com

WhatsApp se prépare à introduire de nouvelles fonctionnalités Publié le mardi 9 fevrier 2021

© aDakar.com

Nouvelles technologie : WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité

Les utilisateurs de WhatsApp pourront sous peu envoyer des vidéos muettes, prendre en charge plusieurs appareils et se déconnecter du compte. Ces nouvelles fonctionnalités sont incluses dans la dernière mise à jour actuellement testée.



Le système de messagerie instantanée chiffrée WhatsApp teste plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Android et iOS, rapporte le site WABetaInfo.



Selon le portail, après la mise à jour de l’application, une icône apparaîtra lors de l’édition de clips. Lorsqu’un utilisateur cliquera dessus, il pourra envoyer la vidéo en question sans le son.



Pour l’instant, cette fonction est disponible dans la version bêta de la mise à jour 2.21.3.13, qui est en phase de test.



Autres nouveautés

De plus, la source précise que WhatsApp teste la fonctionnalité de la déconnexion, en particulier pour les appareils iOS. L’option permettra aux utilisateurs de se déconnecter d'un appareil connecté. Le site note que la nouvelle fonctionnalité de déconnexion apparaît dans l'onglet Paramètres - Compte. Elle permet de dissocier un appareil du compte principal WhatsApp. Pour le moment, elle remplace le point «Supprimer le compte» sur les appareils liés.



Il semble que l’option de déconnexion puisse être disponible dans la mise à jour de la version 2.21.30.16 pour iOS, indique la source. Pour l'instant, ce n'est pas ouvert au public. En outre, il n’est pas précisé quand cette fonctionnalité sera disponible sur Android.