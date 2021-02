Les avocats de Ousmane Sonko ont écrit à la Section de Recherches (document) - adakar.com

Ousmane Sonko ne compte pas déférer à la convocation de la Section de recherches. Ce lundi, les avocats du député ont adressé une correspondance au Commandant de la Section de recherches pour lui faire part du refus de leur client de déférer à la convocation.



Motif invoqué : l’immunité parlementaire du député de Pastef. « Nous vous rappelons que Ousmane Sonko est député à l’Assemblée nationale du Sénégal et est régulièrement domiciliée à son adresse sise à la Sicap cité Keur Gorgui, villa R17. En conséquence, nous vous saurions gré de bien vouloir vous conformer aux dispositions combinées des articles 61 de la Constitution et 58 de la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale », a déclaré le Collectif des avocats de Ousmane Sonko dirigé par Me Khoureyssi Ba.



Ci dessous la correspondance, publié, comme relayé par Libération online.





