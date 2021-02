Thierno Bocoum sur l’affaire Sonko: “Le procureur est un danger pour la démocratie sénégalaise“ - adakar.com

Thierno Bocoum sur l'affaire Sonko: "Le procureur est un danger pour la démocratie sénégalaise" Publié le lundi 8 fevrier 2021

Le Président du Mouvement Alliances générationnelles pour les intérêts de la République (Agir), Thierno Bocoum a tenu à apporter son soutien au Président Ousmane Sonko, accusé de viol. “Je suis là pour apporter un soutien fraternel au Président Ousmane Sonko et ensuite dénoncer cette décision du Procureur de la république de lui envoyer une convocation et en plus de menacer de venir le cueillir”, a indiqué Thierno Bocoum devant le domicile du leader de Pastef/Les Patriotes.



Pour le président de (Agir), cette attitude du procureur met en danger la démocratie sénégalaise. ” Nous pensons fondamentalement qu’il s’agit d’une attitude qui met en danger notre démocratie. C’est pour cela que nous disons que le procureur (Ndlr : Serigne Bassirou Guèye) est un danger pour la démocratie sénégalaise “, déclare-t-il. Pis, dit-il, “ce procureur est un multirécidiviste, nous l’avons vu avec d’autres questions. C’est pour cela que nous disons que nous sommes contre cette manière de faire du procureur”



Il a par ailleurs estimé que l’Etat veut profiter de cette occasion pour régler des problèmes politiques. “Le pouvoir en place veut mettre sur orbite le projet de 3e mandat qui est un projet clair et bien défini”, a soutenu l’ancien protéger d’Idrissa Seck, qui dit que l’objectif de l’Etat est d’exclure le maximum d’opposant lors de la Présidentielle de 2024.