Me Moussa Diop sur l’affaire Sonko: « Cette affaire pue la manipulation injuste et le complot…» - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Me Moussa Diop sur l’affaire Sonko: « Cette affaire pue la manipulation injuste et le complot…» Publié le lundi 8 fevrier 2021 | senegal7.com

© aDakar.com par SB

Ousmane Sonko a animé une conférence de presse

Dakar, le 28 août 2019 - Le leader de Pastef, les patriotes Ousmane Sonko a animé, mercredi, une conférence de presse pour se prononcer sur le dossier du fer de la Falémé. Tweet

Ancien Directeur général des Dakar Dem Dikk ( DDD), Me Moussa Diop n’est pas resté insensible sur l’actualité du moment.



Ainsi, face aux accusations de viols répétitifs et de menaces de mort portées à l’encontre du leader du Pastef/ Les Patriotes, Ousmane Sonko, Me Diop s’est exprimé sur sa page Facebook. « Mes chers compatriotes, la théorie du complot a encore de beaux jours devant nous, surtout en politique.



Après avoir échangé avec mon frère Ousmane Sonko et écouté sa déclaration, je partage toute sa peine et marque toute ma solidarité à son égard dans cette affaire qui pue la manipulation injuste et le complot politique », a-t-il écrit. A l’en croire, « la machine à éliminer les robustes et dignes têtes bien faites avant 2024 est en branle ».



Me Moussa Diop de prévenir: « Refusons énergiquement l’injustice crescendo. Mon pays va vraiment mal et ce n’est pas pour cela que je me battais en 2012 ».