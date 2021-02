Terrorisme-Sénégal: une cellule liée au djihadiste malien Amadou Koufa démantelée à Kidira - adakar.com

© AFP par ISSOUF SANOGO

Des militaires burkinabè lors d`un entraînement pour combattre le terrorisme dans l`est du pays, le 13 avril 2018

Une cellule terroriste liée au djihadiste malien Amadou Koufa, a été démantelée à Kidira, une ville frontalière, située à l’est du Sénégal. Quatre (4) suspects ont été arrêtés dans transférés à Dakar, selon des informations du journal Libération.



La perquisition effectuée dans la chambre qu'occupait un certain D. Sow, à l'arrière de sa boutique, s'est révélée payante. Les enquêteurs y ont saisi 5 téléphones portables, selon le journal. Après exploitation du contenu des appareils, il a été découvert que D. Sow est membre de plusieurs groupes WhatsApp qui font l'apologie du jihad armé.



Pire, des images d'exécutions de « mécréants » et des combats ont été trouvées. Malgré un enregistrement formel obtenu par la Section de recherches, D. Sow a prétendu n'avoir jamais eu de contact avec le trésorier de la Katiba. 8 autres téléphones, avec des images similaires, ont été trouvés dans la boutique de Siradji Labor qui adoptera aussi la dénégation systématique.



Tous ont été mis à la disposition du Procureur de la République de Dakar qui a demandé, au doyen des juges, l'ouverture d'une information judiciaire pour « association de malfaiteurs, apologie du terrorisme et actes d'appui au terrorisme ». Après un retour de parquet vendredi dernier, les mis en cause feront face au magistrat instructeur ce lundi.