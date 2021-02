Mercato : L’international sénégalais Pape Alioune Ndiaye annoncé à Al Ain, un club saoudien - adakar.com

Mercato : L'international sénégalais Pape Alioune Ndiaye annoncé à Al Ain, un club saoudien Publié le lundi 8 fevrier 2021

Éliminatoires Coupe du monde 2018: Le Sénégal bat l`Afrique du Sud 2-1

Dakar, le 14 novembre 2017 - Les Lions du Sénégal ont terminé en beauté les éliminatoires à la Coupe du monde en battant l`Afrique du Sud, au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, 2-1. Photo: Pape Alioune Ndiaye Tweet

Pape Alioune Ndiaye quitte la Turquie pour l’Arabie Saoudite ! Selon le site spécialisé Wiwsport visité par Senego, l’international sénégalais va rejoindre le club saoudien d’Al Ain en prêt et y restera jusqu’à la fin de son contrat avec Stoke City, dans 18 mois.



Prêté par Stoke City au Fatih Karagümrük depuis septembre 2020, Pape Alioune Ndiaye va rejoindre l’Arabie Saoudite.



Arrivé en Angleterre du coté du Stoke City en provenance de Galatasaray pour un montant de 16 millions d’euros et ayant effectué deux passages chez les Potters, le milieu de terrain a été prêté entre-temps à Trabzonspor en janvier 2020 et cette année à Karagümrük où il réalisait une très bonne saison.