C’est un outil essentiel pour surveiller le nouveau coronavirus, ses mutations, et anticiper l’évolution de la pandémie de Covid-19 : le séquençage du génome. Au Sénégal, l’Institut Pasteur et l’Iressef (l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation) peuvent le faire. Mais la technique est complexe, et coûteuse. Reportage de notre correspondante permanente, au laboratoire de séquençage de l’Iressef, à Diamniadio, près de Dakar. C’est là que le variant anglais a été détecté, le mois dernier.