Trois photographes sénégalais récompensés au concours de photographie sur les changements climatiques - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Trois photographes sénégalais récompensés au concours de photographie sur les changements climatiques Publié le lundi 8 fevrier 2021 | vivafrik.com

© aDakar.com par MC

Dak`Art 2014, c`est un mois de festivités culturelles

Dakar, le 9 Mai 2014- C`est le top départ d`un mois de forte activités culturelles. Dakar abrite à partir du 9 mai la 11 édition de la biennale (Dakar 2014). La biennale s`est imposée en Afrique comme la plus importante manifestation culturelle. Photo: Photographes, buzz, scène, people Tweet

Le Sénégal a réussi une grande prouesse lors du concours de photographie sur les changements climatiques. Trois de ses fils sont lauréats d’un concours de l’ambassade des Pays-Bas au Sénégal sur le thème de l’adaptation aux changements climatiques. Il s’agit notamment des photographes Assane Sow, Ndoumbé Niang et Boubacar Demba Baldé. Ces derniers ont reçu vendredi 5 février 2021 leur prix au cours d’une cérémonie à Dakar.



Selon un communiqué de l’ambassade des Pays-Bas, les lauréats ont reçu leur prix des mains de l’ambassadeur de ce pays, Joan Wiegman.



Le jury a récompensé les productions du photographe Assane Sow, du quotidien Le Soleil, et de Ndoumbé Niang, un photographe freelance, auteurs des meilleures photos à la fin du concours, indique le communiqué.



Le prix du public a été décerné à Boubacar Demba Baldé, un photographe freelance, selon la même source, qui précise que les lauréats recevront un lot de produits en guise de récompense.



Au moins 57 photos ont été proposées au jury du concours de photographie, sur le thème de l’adaptation aux changements climatiques, selon le communiqué.



Il ajoute que les photos « ont montré de nombreuses initiatives » dont le but est de permettre au Sénégal d’être « plus résistant aux changements climatiques ».



Moctar FICOU