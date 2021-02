Accusation de viols et de menaces de mort - Ousmane Sonko nie en bloc et dénonce un “complot politique“ commandité par Macky Sall - adakar.com

Ousmane Sonko, leader du Pastef

Le député Ousmane Sonko, président du parti “Pastef, les patriotes“, et candidat arrivé à la troisième position de l'élection présidentielle de 2019, a nié formellement, ce dimanche, les accusations de viols et de menaces de mort portées contre sa personne par une jeune femme d'une vingtaine d'années, employée d'un salon de massage.



Ousmane Sonko a fait une déclaration depuis sa résidence dakaroise pour donner sa version sur les accusations portées contre sa personne. Comme attendu, il a nié en bloc. Admettant se soumettre à des séances de massage pour des raisons médicales depuis 2007, Ousmane Sonko soutient cependant n'être en rien lié à une affaire de viol. Il dénonce d'ailleurs un "complot politique“, une "cabale".



"Il m’a été recommandé par mon médecin orthopédiste, un régime et une cure consistant à arrêter la pratique du sport de contact et de faire régulièrement des séances de massage et de natation. Et depuis 2007, je suis ses recommandations. (...) Aucun sénégalais ne peut admettre que cela ait pu se faire. Je réfute toute idée de viol sur cette masseuse. C’est un complot politique. C’est une lâche cabale aussi lâche que son commanditaire Macky Sall", a déclaré Ousmane Sonko.



Alors que la plainte est étudiée depuis plus de 72 heures par la section de recherches de la gendarmerie de Colobane, Ousmane Sonko confirme avoir reçu une convocation pour lundi à laquelle il ne compte pas déférer pas. Brandissant son immunité parlementaire, Ousmane Sonko accuse le procureur de chercher à le mettre en prison dès qu'il aura mis les pieds à la gendarmerie.



"Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye aurait donné instruction pour qu’on m’arrête dès que j’arrive à la section de recherches de Colobane", accuse-t-il.



Face à une situation qu'il qualifie de cabale, de complot, Ousmane Sonko assure être prêt à tout et à se battre avec tous les moyens possibles. Il appelle les sympathisants et autres militants de son parti à se mobiliser. Pour Ousmane Sonko, c'est un combat "mortel“ qui s'annonce.



"Cette affaire sera le dernier combat ou l’avant dernier combat. Nous ne sommes plus au temps des révoltes de salon. Notre moment de vérité est arrivé. Le combat s’annonce mortel, le mot n’est pas de trop. J’appelle tous les sénégalais épris de justice et les partisans à se tenir prêts", a fait savoir Ousmane Sonko.



Devant la presse, Ousmane Sonko évoque une machination ourdie d'en haut et commanditée par le président Macky Sall et dont l'exécution est assurée par le ministre de l'Intérieur. L'opposant affirme détenir les preuves de ce qu'il dit et qu'il les révélera au moment opportun.



