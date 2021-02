Accusations de viol contre Ousmane Sonko: Barthélémy Dias tire sur les « vermines qui ont décidé de parasiter notre démocratie » - adakar.com

Accusations de viol contre Ousmane Sonko: Barthélémy Dias tire sur les « vermines qui ont décidé de parasiter notre démocratie » Publié le dimanche 7 fevrier 2021

© aDakar.com par SB

Le maire de Mermoz Sacré-Cœur rencontre la presse

Dakar, le 17 janvier 2018 - Barthélémy Dias a convoqué la presse pour aborder la crise qui secoue le Parti socialiste avec l`exclusion de plus de 70 responsables. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a aussi évoqué l`affaire Khalifa Sall. Tweet

Le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur ne croit pas une seule seconde aux accusations de viol portées contre Ousmane Sonko qui a reçu une convocation pour ce lundi.



Sur sa page Facebook, Barthélémy Dias écrit en direction du leader de Pastef : « A mon ami, à mon frère et allié politique, face à ces vulgaires comploteurs, que la sainte vierge Marie soit ton manteau protecteur, que le prophète Mohamad (Psl) soit à tes côtés tout au long de cette cabale et que Dieu te garde. Amen !!! ».



Le maire de Mermoz Sacré-Cœur d’ajouter : «Au peuple sénégalais, particulièrement à la jeunesse sénégalaise, ce n’est pas Sonko, Khalifa ou Karim qui sont visés mais plutôt la démocratie, la République et la Nation qu'on cherche à museler et (à) étouffer. Nous avons le devoir et la responsabilité de nous mobiliser pour arrêter ces vermines qui ont décidé de parasiter notre avenir et celui de toute une Nation. A bientôt inchallah… ».