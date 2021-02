Festival – Expositions sur le textile : Dakar accueille le Fite en novembre - adakar.com

Le Festival international des textiles extraordinaires (Fite) sera à Dakar pour sa 7e édition. Ce festival, qui se déroule dans la ville française de Clermont Ferrand les années paires et dans un pays partenaire l’année suivante, a choisi le Sénégal. Diverses manifestations seront organisées grâce à une collaboration entre le Musée des civilisations noires, le Musée Théodore Monod et le Musée Bargoin de Clermont Ferrand.



Du 23 au 28 novembre 2021, l’esplanade du Musée des civilisations noires de Dakar accueille la 7e édition du Festival international des textiles extraordinaires (Fite). L’évènement est le fruit d’une collaboration entre le Musée des civilisations noires, le Musée Théodore Monod de l’Université Cheikh Anta Diop et le Musée Bargoin de Clermont Ferrand. «Il s’agit de mettre en valeur le textile dans sa diversité», a expliqué le directeur du Mcn au cours de la conférence de presse qui a eu lieu ce jeudi pour présenter l’évènement. «Quand on voit un Massai, un Wolof, un Peul, un Chinois, un Japonais, à travers sa vêture, on peut d’une certaine manière imaginer sa culture. Le textile est un élément de diversité culturelle extraordinaire qu’il faut préserver», estime Hamady Bocoum. Le Fite est un évènement qui se tient une année sur deux hors de Clermont Ferrand. Avec le choix de Dakar, l’évènement va s’adapter. «On va complètement adapter la programmation. Et là nous sommes en train de réfléchir pour créer les échanges appropriés avec les Dakarois», explique la co-commissaire du Fite, Christine Athenor. Mais déjà, elle informe que l’évènement va être très festif. Il y aura ainsi des défilés, des démonstrations de teinture, de filature etc. «Nous allons organiser deux expositions majeures ici au Musée des civilisations noires et une autre au Musée Théodore Monod qui sont les deux institutions muséales partenaires au Sénégal de ce festival qui choisit notre pays comme terre d’accueil, puisque l’idée c’est que le festival ait lieu chaque année à Clermont Ferrand et l’année suivante dans un autre pays», informe M. Ndiaye. En outre, des galeries, des musées et l’Institut français se joignent au festival et développeront des manifestations culturelles autour du textile.



Autour du thème de l’amour



Pour cette année, le thème s’articule autour de «Love etc.». Une façon, souligne Mme Athenor, «d’avoir une vision plus large, d’élucider le sujet, de l’expliciter un peu plus et lui donner plus de possibilité d’imagination». Coté sénégalais, on est déjà paré et la réflexion autour du thème permet à Malick Ndiaye, directeur du Musée Théodore Monod, de mettre en exergue le vaste champ d’application de cette thématique. «Love etc.», cette thématique englobe moult facettes, selon M. Ndiaye. «Ça va de l’amour de Dieu jusqu’à celui de sa femme, de son prochain, de l’autre. Et en ces temps de pandémie, de crise qui nous impose cette distanciation, nous célébrons l’amour, thème multidimensionnel. Chaque société a une manière de négocier l’amour comme thématique. Et nous allons adapter l’exposition à ce contexte et aux thématiques qui sont dans nos collections et qui seront soulevées par les artistes que nous allons inviter», indique-t-il. Pour l’édition précédente à Clermont Ferrand, Kalidou Kassé et Alioune Badiane ont représenté le Sénégal, mais avec dans leur bagage un textile Fon que le Musée Théodore Monod avait prêté à son homologue du Bargoin. «Une exposition qui circule, c’est une exposition dont on refait de manière incessante, permanente et régulière la sélection. Si la sélection finale retient cette teinture, elle sera là, mais ce sera également l’occasion de voir d’autres œuvres qu’on n’a pas prêtées, mais qui sont dans nos collections», explique M. Ndiaye.