Liquidation d'adversaires politiques : Macky devance-t-il Diouf,Wade et Senghor !

Liquidation d'adversaires politiques : Macky devance-t-il Diouf,Wade et Senghor ! Publié le samedi 6 fevrier 2021 | senegal7.com

Point n’est besoin de demander si le Chef de l’Etat Macky Sall fait partie de nos dirigeants dont la spécialité est de casser de l’opposant. Si c’en est une, sa fameuse formule reste péremptoire : « réduire l’opposition à sa plus petite expression. Après Karim Wade et Khalifa Sall, c’est au tour d’Ousmane Sonko d’être la cible du Macky. Immersion dans l’univers des cabales politiques les plus sordides de l’histoire politique du Sénégal pour éliminer des adversaires politiques gênants.



L’histoire politique du Sénégal regorge d’exemples où les tenants du pouvoir se sont acharnés sur leurs adversaires pour les empêcher de tourner en rond. Le Président Léopold Sedar Senghor a eu raison de Mamadou Dia alors Président du Conseil en 1962 au plus fort de leur dualité au plus haut sommet de l’état.



Mamadou Dia a fini par être condamné à perpétuité avant d’être gracié en 1974.Le Président Abdou Diouf a envoyé en prison Me Abdoulaye Wade alors opposant notoire au régime Ps en 1988 à la suite du contentieux électoral de l’époque qui a suscité des manifestations violentes à Dakar et Thiès.



Le Président Abdoulaye Wade viendra à bout d’Idrissa Seck qu’il avait accusé de surfacturation en 2005 dans le cadre des chantiers de Thiès. Conséquences, Idy a été emprisonné avant de bénéficier d’un non-lieu. S’agissant du Président Macky Sall,il a été le seul Chef de l’Etat qui aura éliminé de la présidentielle plusieurs adversaires dont Karim Wade et Khalifa Sall,respectivement ancien ministre de la coopération internationale et maire de Dakar.



La suite est connue de tous. Aujourd’hui, sa formule consistant à « réduire l’opposition à sa plus petite expression » est mise en branle. Ousmane Sonko accusé aujourd’hui de viols et menace de mort sur une dame est le dernier opposant à être la cible de ses adversaires.



Arrivé troisième lors de la présidentielle de 2019, Sonko est présentement en passe d’être liquidé au nom de la politique politicienne érigée en règle par le régime de Macky Sall.Du coup, Le Chef de l’Etat remporte la palme s’agissant de casser de l’opposant avec à son actif deux adversaires éliminés et un troisième en passe de le devenir.



Assane SEYE