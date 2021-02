34è Sommet ordinaire de l’Union Africaine: Félix Tshisekedi, élu nouveau président de l’union Africaine(Officiel) - adakar.com

34è Sommet ordinaire de l'Union Africaine: Félix Tshisekedi, élu nouveau président de l'union Africaine(Officiel) Publié le samedi 6 fevrier 2021

© Autre presse par DR

Félix Tshisekedi, nouveau président de la RDC

Le président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu nouveau président de l'Union Africaine à l'issue du 34è Sommet ordinaire de l'Union Africaine tenu par visioconférence ce samedi 06 février 2021.



Élu pour un mandat d'un an en remplacement du président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, le nouveau président de l' UA a placé sa mandature sous le sceau d'une Union Africaine au service du peuple africain. Selon lui, son agenda va se dérouler autour de neuf axes majeurs avec en point de mire l'art et la culture.



" Art, culture et patrimoine : un levier pour construire l’Afrique que nous voulons", tel est le thème de cette mandature 2021.



Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, né le 13 juin 1963 à Léopoldville, est un homme d'État congolais, président de la République depuis janvier 2019. Il était premier vice-président de l’Union africaine depuis le 9 février 2020.



Cyprien K.