News Afrique Article Afrique Le Covid-19 place le 34e sommet de l’Union africaine à distance Publié le samedi 6 fevrier 2021 | RFI

© RFI par DR

Siège de l`Union africaine à Addis Abeba en Ethiopie

Le 34e sommet de l’Union africaine s’ouvre aujourd’hui, virtuellement pour cause de pandémie de Covid-19. Et c’est justement la gestion de la crise sanitaire qui prendra toute la place ce week-end. Les 55 chefs d’État discuteront des conséquences économiques de la pandémie ainsi que des stratégies de vaccination à venir.



Avec notre correspondant à Addis-Abeba, Noé Hochet-Bodin



Comme un symbole, c’est le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui inaugurera ce sommet en tant président en exercice de l’Union africaine. Un symbole, car l’Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent par le coronavirus. Et parce que Cyril Ramaphosa a été le fer de lance du continent pour exprimer sa frustration face à ce qu’il qualifie de « nationalisme » des pays riches dans leurs stratégies d’acquisition des vaccins.



Les vaccins, il en sera question tout au long du week-end. La majorité des États membres attendent encore la livraison des premières doses… qui seront accessibles grâce au Covax, le mécanisme onusien promettant une plus juste répartition des vaccins.