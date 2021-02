Seynabou Ndiaye Diakhaté intègre le Conseil Consultatif de l’UA sur la corruption - adakar.com

Seynabou Ndiaye Diakhaté intègre le Conseil Consultatif de l'UA sur la corruption Publié le samedi 6 fevrier 2021

Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l`OFNAC

La présidente de l’Ofnac, Seynabou Ndiaye Diakhaté, a été élue, ce jeudi, membre du Conseil consultatif de l’Union africaine sur la corruption (CCUAC). Elle intègre ainsi le groupe des Conseillers de l’UA et des gouvernements africains sur les questions liées à la corruption, selon un communiqué reçu de ses services.



Les missions



Créé le 26 mai 2009, le CCUA a pour missions, entre autres, de promouvoir et d’encourager l’adoption et l’application de mesures de lutte contre la corruption sur le continent, de recueillir et consigner des informations sur la nature et l’ampleur de la corruption et des crimes y relatifs en Afrique, de développer des méthodes permettant de déterminer la nature et l’ampleur de la corruption en Afrique, disséminer l’information recueillie et sensibiliser les populations aux effets ravageurs de la corruption et des crimes s’y rapportant.