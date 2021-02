Covid-19 : Le Sénégal installe son dispositif pour réceptionner ses doses de vaccins - adakar.com

Covid-19 : Le Sénégal installe son dispositif pour réceptionner ses doses de vaccins Publié le samedi 6 fevrier 2021

Le Sénégal est prêt à recevoir les vaccins dont la conservation est autour de moins de 20 °. Dans un post publié sur son compte facebook, le ministre de la Santé et de l’Action Sociale a annoncé le renforcement de son dispositif avec 1117 nouveaux réfrigérateurs homologués par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



Le matériel est destiné aux postes de santé, aux dépôts de districts et de région, a notamment écrit Abdoulaye Diouf Sarr. Selon le ministre le dispositif en question assure la conservation de vaccins entre 2 et 8°.



Et d’assurer que cette acquisition, qui “entre dans le processus continu d’équipement de l’Etat” est faite avec leur partenaire stratégique GAVI-Alliance



Par Birama THIOR