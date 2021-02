Afrique : Le Covax prévoit de commencer à envoyer des millions de vaccins en février - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Afrique : Le Covax prévoit de commencer à envoyer des millions de vaccins en février Publié le samedi 6 fevrier 2021 | Senego

© Autre presse par DR

COVAX

Tweet

Le Covax a informé les pays en Afrique de l’allocation estimée du nombre de doses pour la première phase de livraison de vaccins contre la Covid-19.



L’initiative globale menée par l’Organisation mondiale de la santé (Oms), Gavi (l’alliance du vaccin) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi) a pour objectif de commencer l’expédition de près de 90 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 vers le continent en février. Il s’agira de la plus grande campagne de vaccination de masse en Afrique.



Le déploiement du vaccin AstraZeneca/Oxford Azd1222 dépend encore de l’inscription du vaccin sur la Liste d’utilisation d’urgence (eul) de l’Oms.



L’organisation examine actuellement le vaccin et les résultats de cet examen seront bientôt connus.



« L’Afrique a observé trop longtemps les autres régions mettre en place des campagnes de vaccination contre la Covid-19 en restant à l’écart. Le déploiement qui aura lieu est une première étape essentielle pour s’assurer que le continent obtient un accès équitable aux vaccins », a déclaré Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’Oms pour l’Afrique.



« Nous savons que personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne sera pas en sécurité », a-t-elle ajouté.



Le Covax a informé les pays via des courriers envoyés le 30 janvier 2021.



PAR ABDOU MBOW