200 émigrés sénégalais rapatriés, l’Espagne renvoie les fils du Sénégal

Publié le vendredi 5 fevrier 2021 | senenews.com

Migrants sénégalais

Des Sénégalais en situation irrégulière en Espagne seront rapatriés le 24 févier prochain à Dakar, selon le président de l’Ong Autra Africa cité par la Rfm. Il a appelé à faire le travail en coordination avec les autorités sénégalaises.



« Nous avons reçu une information d’un partenaire très fiable que nous sommes en train d’exploiter. Un vol est prévu le 24 février de Madrid via Tenerife pour Dakar pour rapatrier nos compatriotes en situation irrégulière en Espagne », a dit Souleyname Aliou Diallo, lanceur d’alerte.



Il a fait savoir qu’il leur arrive d’avoir ces genres d’informations très tôt et qui doit être partagé avec l’Etat du Sénégal pour préparer l’opinion publique à ce genre de rapatriement. Le lanceur d’alerte qui s’exprimait sur la Rfm, a appelé à travailler en harmonie avec l’Etat.

Souleyname Aliou Diallo persiste et signe que ce vol est confirmé et « aura bel et bien lieu le 24 févier 2021» en partance d’Espagne.