11 décès, 54 cas graves, 368 nouvelles infections, 279 communautaires Publié le vendredi 5 fevrier 2021 | Rewmi

Coronavirus au Sénégal : Les cas graves en réanimation explosent

Le Sénégal a déploré 11 décès et 368 nouvelles infections liées à la pandémie du coronavirus, a annoncé ce jeudi 4 janvier, le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans son bilan quotidien. 279 cas sont issus de la transmission communautaire.



Sur 2523 tests, 368 sont revenus positifs, soit un taux de 14,59 %. Les cas positifs sont répartis comme suit : 89 cas contact suivis par les services du ministère de la Santé. Aucun cas importé n’a été enregistré au niveau des nos différentes portes d’entrée (aérienne, maritime et terrestre). 279 cas sont issus de la transmission communautaire.



Deux cent-neuf (209) patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



Cinquante quatre (54) cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Onze (11) décès ont été enregistré ce mercredi 3 janvier février. L’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.



A ce jour, 27.733 ont été déclarés positifs, dont 22.808 guéris et 659 décédés. 4.265 patients sont sous traitement.