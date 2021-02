Touba: Un entrepôt de matelas en feu - adakar.com

Touba: Un entrepôt de matelas en feu Publié le vendredi 5 fevrier 2021 | Rewmi

Dianatoul Mahwa, un des grands quartiers de la commune de Touba, a été le théâtre d’un violent incendie hier (mercredi 3 février 2021). Le feu s’est déclaré vers 11h du matin et s’est rapidement propagé. Les flammes ont tout emporté sur leur passage. Le sinistre qui s’est produit dans un des entrepôts de «Tapis Rouge» a fait d’importants dégâts matériels. D’autant que le préjudice est évalué à plusieurs dizaines de millions, selon les responsables de la boîte. N’eût été l’intervention rapide des éléments de la 23ème compagnie d’incendie et de secours de Touba, le bilan serait encore plus lourd.