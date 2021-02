L’Afrique recevra 90 millions de doses de vaccin contre le COVID-19 en février, selon l’OMS - adakar.com

L'Afrique recevra 90 millions de doses de vaccin contre le COVID-19 en février, selon l'OMS Publié le vendredi 5 fevrier 2021 | Xinhua

Près de 90 millions de doses de vaccin contre le COVID-19 négociées par le biais du mécanisme COVAX seront expédiées en Afrique à partir de février, a déclaré jeudi une responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, a déclaré que l'arrivée des vaccins marquerait une étape décisive dans la quête de ce continent pour contenir la pandémie.



"Cela fait trop longtemps que l'Afrique voit les autres régions débuter des campagnes de vaccination contre le COVID-19 de leur côté", a déclaré Mme Moeti dans un communiqué publié à Nairobi. "Ce déploiement prévu est une étape critique dans la perspective de s'assurer que ce continent obtienne un accès équitable aux vaccins. Nous savons que personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne sera pas en sécurité", a-t-elle expliqué.



Le COVAX a informé les pays africains le 30 janvier de la livraison prévue du premier lot de doses de vaccin contre le COVID-19, afin d'ouvrir la voie à la plus grande campagne d'inoculation de masse de l'histoire du continent, selon l'OMS.



Le déploiement du vaccin Oxford/AstraZeneca AZD1222 sera soumis à son inscription sur la liste des autorisations d'utilisation d'urgence de l'OMS ainsi qu'aux conditions des agences réglementaires nationales, une fois qu'il aura franchi les seuils d'efficacité et de sécurité, a précisé Mme Moeti.



La phase initiale mobilisant 90 millions de doses permettra aux pays africains d'immuniser les 3% de leur population exposés à un risque particulièrement élevé de contamination par le coronavirus, y compris les travailleurs de santé, les personnes âgées et les malades en phase terminale, au cours du premier semestre de cette année.



Selon Mme Moeti, les plans envisagent la vaccination d'au moins 20% de la population africaine, en assurant la disponibilité de jusqu'à 600 millions de doses d'ici la fin de 2021.



"Nous appelons les pays africains à augmenter leur préparation et à finaliser leurs plans nationaux de déploiement du vaccin", a déclaré Mme Moeti. "Les procédures réglementaires, les systèmes de chaîne du froid et les plans de distribution doivent être en place pour s'assurer que les vaccins soient expédiés de manière sûre des points d'entrée jusqu'à leur livraison. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une seule dose", a-t-elle insisté.



Dans la perspective de compléter les efforts du mécanisme COVAX, l'Union africaine (UA) a acheté 670 millions de doses de vaccin qui seront distribuées sur le continent en 2021 et 2022.



Près de 320.000 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech ont été attribuées à quatre pays africains à savoir le Cap-Vert, le Rwanda, l'Afrique du Sud et la Tunisie, a fait savoir Mme Moeti.



Le vaccin de Pfizer-BioNTech a déjà reçu l'inscription sur la liste des autorisations d'urgence de l'OMS, et nécessite que les pays soient capable de stocker et de distribuer ces doses à une température de -70 degrés Celsius, a-t-elle dit.



Richard Mihigo, coordinateur du Programme d'immunisation et de développement du vaccin au sein du Bureau régional de l'OMS en Afrique, a indiqué que ce continent souhaitait se procurer différents vaccins candidats et renforcer sa lutte contre le COVID-19.