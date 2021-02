“Des conditions météorologiques extrêmes“, entre vendredi et samedi (météo) - adakar.com

Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Des ‘’conditions météorologiques extrêmes’’ sont attendues au Sénégal, entre vendredi et dimanche, une situation nécessitant une ‘’vigilance accrue’’ de la part des usagers de la mer, des agriculteurs et des éleveurs, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



‘’Des conditions météorologiques extrêmes sont attendues sur le pays et en mer, du vendredi 5 au dimanche 7 février 2021’’, déclare l’ANACIM dans un bulletin météorologique spécial.



Les prévisionnistes de l’agence annoncent aussi ‘’des vents forts’’ sur les régions côtières sénégalaises, ‘’à partir de la journée de vendredi, et durant tout le week-end’’.



Ils ajoutent que ‘’de la fraîcheur occasionnée par une baisse notable des températures se fera ressentir sur tout le territoire, notamment sur le littoral et le nord, à partir de la journée de vendredi’’.



De même, ‘’une couverture nuageuse dense pourrait entrainer des risques de pluies fines par endroits, dans le nord du pays et le littoral’’.



‘’Pour les usagers de la mer, une houle dangereuse accompagnée de vents forts sera notée sur le long des côtes, du vendredi 5 février à 6 h au dimanche 7 à 23 h’’, lit-on dans ce bulletin météo spécial.



‘’Une vigilance accrue s’impose pour les agriculteurs, les éleveurs et les usagers de la mer et de la route, en raison des impacts que ces conditions pourraient engendrer’’, prévient l’agence météorologique nationale.



Elle signale par ailleurs que ‘’la baisse notable des températures pourrait entrainer des coups de fraîcheur’’.



BK/ESF