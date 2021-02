Malmené par Wave et Wari : Orange money baisse ses prix mais ne convainc pas toujours les Sénégalais - adakar.com

Sur un marché concurrentiel, les entreprises cherchent à distinguer leurs produits des autres. Pour le consommateur, cela signifie plus de choix, et la possibilité d’opter pour le rapport qualité-prix qui lui convient le mieux. C’est là tout le mérite de Wave et Wari qui ont poussé Orange Money a revoir ses prix, même si, la société française ne parvient toujours pas convaincre les Sénégalais.



Malmené par Wave qui, avec ses prix, s’est attiré en peu de temps une bonne part de marché, Orange money baisse ses prix. Mais, la société filiale d’Orange ne parvient pas convaincre les Sénégalais. Mais s’il en est, c’est que la baisse n’est pas encore au niveau des autres concurrents comme Wave et Wari.



En effet, chez Wave le client paye 1% sur tous les envoies. Mieux, chez Wave on respecte le client et on ne lui demande pas de payer pour retirer son propre argent. Alors Wari, après quelques mois de difficulté est revenu avec des offres alléchantes. Le plus important : les frais d’envoie fixé désormais à 0,9%.



Tout ce la fait que Orange Money qui ne propose que des frais d’envoie de 1% à partir de 100.000 FCfa n’a aucune chance de récupérer des parts de marché. Normal si l’on sait que peu de Sénégalais envoie régulièrement des montants supérieurs ou égales à 100.000 FCfa.



D’ailleurs les Sénégalais ont tenu à le dire à Fanta (la Community Manager d’Orange) dès qu’elle a fait le post sur les réseaux sociaux.



« Sur 7million de vos client il n’y a que 1% qui envoi 100.000 par jour ceci n’est pas pour tout le monde, vous restez toujours le même *capitaliste* faites un effort pour que la promotion soit au profit de tout le monde… Arrêtez de nous berner vos promo bidon ! » fustige Abdoulahi Mineka sur Twitter.



Alors Mass Seck s’est contenté de chambrer le service de transfert d’argent et de paiement mobile du groupe Orange en chantant les mérites de la concurrence. « Vive Wave Sénégal », a-t-il posté.



Orange Money doit se le tenir pour dit : La façon la plus simple de conquérir des parts de marché est d’offrir un meilleur prix. Sur un marché concurrentiel, les prix sont tirés vers le bas. C’est un avantage pour les consommateurs, mais pas uniquement: les entreprises sont encouragées à produire si plus de gens ont les moyens d’acheter leurs produits, ce qui stimule l’ensemble de l’économie.