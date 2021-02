Vers la création d’un dispositif d’encadrement des réseaux sociaux - adakar.com

Vers la création d'un dispositif d'encadrement des réseaux sociaux Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le gouvernement a été invité mercredi par le chef de l’Etat à mettre en place ‘’un dispositif de régulation et d’encadrement spécifique aux réseaux sociaux’’ et à s’occuper avec ‘’urgence’’ de la matérialisation du passage de l’analogique au numérique intégral, a-t-on appris de source officielle.



Macky Sall, présidant la réunion du Conseil des ministres, a demandé au gouvernement de ‘’mettre en place un dispositif de régulation et d’encadrement spécifique aux réseaux sociaux’’.



Il a également invité les ministres concernés à ‘’accorder une urgence notable à la matérialisation effective (…) du passage du Sénégal de l’analogique au numérique intégral en assurant la redondance du système’’.



