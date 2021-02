Contrôle routier: Le chef de l’État préconise “l’application stricte des sanctions“ - adakar.com

Contrôle routier: Le chef de l'État préconise "l'application stricte des sanctions" Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le président de la République, Macky Sall, a rappelé mercredi aux ministres concernés "l’impératif d’assurer l’application stricte des sanctions" en matière de contrôle routier.



"Le président de la République (…) rappelle aux ministres chargés des Transports terrestres, des Forces armées, de la Justice et de l’Intérieur l’impératif d’assurer l’application stricte des sanctions dans l’accomplissement des contrôles routiers et autoroutiers", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



Ils doivent veiller à une bonne exécution du contrôle technique des véhicules assurant le transport des passagers et des marchandises, leur a-t-il dit lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement.



Selon le communiqué, Macky Sall a présenté les condoléances de la nation aux familles des neuf personnes tuées dans l’accident de la route survenu jeudi dernier dans la commune de Ngathie Nawdé, située entre les villes de Kaffrine et Kaolack (centre).



"Le chef de l’Etat invite (…) le ministre des Transports terrestres à accélérer le processus de renouvellement des parcs de bus et d’autres véhicules de transports interurbains, notamment ceux en circulation sur les axes routiers départementaux", ajoute la même source.

