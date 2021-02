Diffusion de fausses nouvelles: Boubacar Sèye bénéfice d’une liberté provisoire - adakar.com

Diffusion de fausses nouvelles: Boubacar Sèye bénéfice d'une liberté provisoire Publié le jeudi 4 fevrier 2021

Boubacar SÈYE, président de l’ONG Horizon sans frontières

Selon les informations livrées par son avocat, Me Moussa Sarr, le doyen des juges a accordé une liberté provisoire au président de l’Ong «Horizon sans frontière», Boubacar Sèye hier, mercredi 03 février 2021.



Le Parquet était allé dans le même sens dans son réquisitoire transmis au magistrat instructeur. Malade et mal en point, il a été transféré au Pavillon Spécial de l’hôpital Le Dantec. Boubacar Sèye a été placé sous mandat de dépôt, il y a deux semaines, pour diffusion de fausses nouvelles.



Toutefois, face au juge, le président de l’Ong «Horizon sans frontière», n’a pas varié dans ses déclarations, en soutenant qu’il n’accusait personne nommément mais s’était contenté de demander des clarifications sur l’utilisation des fonds destinés à la lutte contre l’émigration clandestine après avoir reçu, par mail, un document de l’Union européenne.



En revanche, Me Moussa Sarr a estimé n’être pas en position de révéler le contenu de l’audition de Boubacar Seye, couvert selon lui, d’un secret de l’inspection.