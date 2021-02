Assainissement du secteur audiovisuel: L’engagement ferme de Macky - adakar.com

Assainissement du secteur audiovisuel: L'engagement ferme de Macky
Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Sud Quotidien

Le président de la République donne le top départ du basculement à la Télévision Numérique Terrestre

Dakar, le 17 Juin 2015 - Le président de la République Macky Sall a procédé au lancement officiel du basculement du Sénégal à la Télévision Numérique Terrestre. Le processus va se faire de façon progressive. Tweet

En présidant la réunion hebdomadaire du conseil des ministres, le président de la République, Macky Sall, a réaffirmé son engagement à créer un environnement sain pour les médias.



«Abordant la question liée à la nécessité d’une régulation optimale des fréquences radioélectriques et de la consolidation du numérique comme pilier de la modernisation de l’audiovisuel, le président de la République informe le conseil, avoir présidé, le vendredi 28 janvier 2021, une réunion dans ce sens, pour le renforcement de l’implantation de la télévision numérique terrestre (Tnt), sur toute l’étendue du territoire national», peut-on lire dans le compte rendu du conseil des ministres.



La source précise qu’à cet égard, que Macky Sall a signifié au gouvernement «son engagement permanent à impulser le développement et la professionnalisation du secteur audiovisuel, à travers l’application intégrale du code de la presse et le soutien financier et fiscal exceptionnel de l’Etat aux entreprises de presse avec amnistie fiscale, la baisse de 70% des redevances, le doublement de l’aide en 2020, et création du Fonds d’appui au développement de la presse ». Il a demandé aux ministres en charge de la communication et de l’économie numérique, «de veiller, en relation avec le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) et l’Autorité de régulation des télécommunications des postes (Artp), à la mise en œuvre d’une doctrine consensuelle de paiement des redevances, d’optimisation de la gestion des fréquences radioélectriques et d’encadrement de leur cession». «Le Chef de l’Etat souligne, par ailleurs, la nécessité de veiller à la qualité des programmes diffusés sur les radios et télévisions. Ces contenus doivent renforcer la paix sociale, la cohésion nationale, l’Autorité de l’Etat et les intérêts du Sénégal », ajoute le document.



En outre, dans le contexte de transformation digitale de notre société, le Président de la République a rappelé au gouvernement, «l’impératif d’actualiser les cahiers des charges opposables aux radios et télévisions, en veillant dans le cadre de l’ancrage de la Tnt, à la spécialisation distinctive des acteurs». Il l’invite à ce sujet, à asseoir la souveraineté de l’Etat sur l’infrastructure Tnt dans sa globalité en le transférant à la télédiffusion du Sénégal SA (Tdssa), le contrôle direct des droits de passage et l’accessibilité des décodeurs au public.



En définitive, le chef de l’Etat demande à ses ministres d’accorder une urgence notable à la matérialisation effective, dans tous ces aspects, du passage du Sénégal de l’analogique au numérique intégral en assurant la redondance du système. Il les invite en à mettre en place un dispositif de régulation et d’encadrement, spécifique aux réseaux sociaux.



CORRUPTION ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION : Les injonctions du Président Sall à ses ministres



Le président Macky Sall, a invité ses ministres à faire la promotion de l’outil de lutte contre la corruption. «Sur la vulgarisation et l’intensification de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, le Président de la République rappelle au Gouvernement qu’il a validé, lors du Conseil des Ministres du 16 septembre 2020, cette stratégie nationale sur la période 2020-2024, une première du Sénégal indépendant», souligne le communiqué. Il précise par ailleurs que le chef de l’Etat a demandé, à ce sujet, à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), en relation avec le gouvernement et l’ensemble des acteurs, partenaires impliqués, à accentuer la vulgarisation de ce document national consensuel, dont la mise en œuvre des orientations et actions, est fortement soutenue par l’Etat et ses démembrements. S’agissant du climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur la nécessité de renforcer le contrôle de la qualité des matériaux et systèmes de construction, eu égard à la recrudescence de l’effondrement des bâtiments et à la récurrence des incendies dans nos villes et campagnes. Il a, à ce propos, demandé au ministre de l’urbanisme du logement et de l’hygiène publique, d’engager, en liaison avec le ministre de l’intérieur, à travers la direction de la protection civile, un audit général des bâtiments, des matériaux et systèmes de construction pour une mise aux normes. Le chef de l’Etat invite, dès lors, les ministres concernés, en relation avec l’Association Sénégalaise de normalisation et les Ordres professionnels (Ordre des Architectes du Sénégal, Ordre des Experts et Evaluateurs agrées), à mettre en place une nouvelle réglementation qui préserve davantage la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions autorisées et des habitations. Le président de la République indique, dans cette perspective, la nécessité de renforcer en ressources humaines, l’Inspection générale des constructions et des bâtiments, dans le cadre de la réalisation du programme des 100.000 logements et du développement des constructions en hauteur.



VILLAGES DE RECLASSEMENT DES LEPREUX : Vers la fin d’une quarantaine d’années d’isolement



Le chef de l’Etat a demandé à son gouvernement à ce que toutes les mesures idoines soient prises afin que le statut spécial de villages de recasement soit levé. «Sur la consolidation de l’inclusion sociale, le Chef de l’Etat, rappelant l’éradication de la lèpre, depuis 2015, qui constitue une performance notable de notre système de santé, demande au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, d’engager le processus d’abrogation, avant la fin du mois de mars 2021, du cadre juridique (loi n°76-03 du 25 mars 1976) relatif aux villages de reclassement social, en vue de la suppression définitive du statut spécial de ces localités et établissement humains», lit-on dans le communiqué du conseil des ministres. A signaler que cette la loi 76-03 du 25 mars 1976 portant création des villages de reclassement social (Vrs) est une politique de prise en charge que l’Etat avait déroulée au lendemain de l’Indépendance, en remplacement des méthodes isolationnistes consistant à incarcérer les malades de la lèpre dans les lazarets de Saint-Louis et Dakar, entre 1878 et 1888. 9 villages ont été crées pour accueillir les personnes qui souffrent de la lèpre. Ces villages de reclassement social (Vrs) sont Mballing, Peycouk, Koutal, Sowane, Kolda, Fadiga, Diambo, Djibélor, Tabi et Darou Salam. Au fil du temps, après la disparition de la maladie, les habitants de ces zones déplorent souvent la stigmatisation dont ils sont victimes.



LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA ROUTE : Les ministres invités à plus de sanctions



«Le Président de la République, après avoir présenté les condoléances de la Nation aux familles des neuf personnes tuées dans l’accident de la route survenu le jeudi 28 janvier 2021, dans la commune de Ngathie Nawdé, rappelle aux ministres en charge des Transports terrestres, des Forces armées, de la Justice et de l’Intérieur, l’impératif d’assurer l’application stricte des sanctions dans l’accomplissement des contrôles routiers et autoroutiers en veillant sur l’état technique des véhicules de transports de passagers et de marchandises en circulation», informe le communiqué du conseil des ministres qui revient ainsi sur la sortie du chef de l’Etat sur les contrôles techniques et le renouvellement du parc des transports urbains et interurbains. Par ailleurs, signale le document, Macky Sall a demandé au ministre des transports terrestres, Mansour Faye à accélérer le processus de renouvellement des parcs de bus et autres véhicules de transports interurbains, notamment ceux en circulation sur les axes routiers départementaux.