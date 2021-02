Nécrologie: Décès de Abdoul Aziz Mbaye - adakar.com

Nécrologie: Décès de Abdoul Aziz Mbaye
Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Enquête Plus

L`environnement au coeur du Dak`Art 2014

Dakar, le 13 Mai 2014- Le Dak`Art 2014 s`est intéressé aux enjeux de l`écologie. La question environnementale a été au coeur du vernissage qui s`est tenu cet après midi, à l`Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L`exposition présidé par le ministre de la culture et du patrimoine, Abdoul Aziz Mbaye, a été l`occasion de replacer l`environnement et l`écologie au coeur des festivités de la biennale d`Art contemporain de Dakar. Photo: Abdoul Aziz Mbaye, ministre de la culture et du patrimoine Tweet

L’ancien ministre de la Culture (2013-2014), Abdoul Aziz Mbaye, est décédé hier. Il avait initié, durant son magistère, les tournées de la diversité culturelle. Beaucoup de régions disposant aujourd’hui de studios d’enregistrement, le lui doivent. Sur Facebook, le président de la République, Macky Sall, lui a rendu hommage.



‘’J’ai appris avec consternation le décès de M. Abdoul Aziz Mbaye, ancien Ministre de la Culture et ancien Ministre, Directeur de cabinet du président de la République, un homme chaleureux, disponible, généreux et engagé.



Je voudrais rendre un hommage particulier au brillant intellectuel et à l’homme de culture, et à présenter à sa famille les condoléances émues de la Nation. Qu’Allah l’accueille en son paradis’’, a prié le président Sall.