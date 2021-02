Commission politique dialogue national: Babacar Kanté remplace le général Niang - adakar.com

Commission politique dialogue national: Babacar Kanté remplace le général Niang Publié le jeudi 4 fevrier 2021

La Commission politique du Comité de pilotage du dialogue national a un nouveau président. Il s'agit de Babacar Kanté, nommé par le chef de l'État Macky Sall, en remplacement de feu le général Mamadou Niang, décédé en fin décembre dernier.



Ancien vice-président du Conseil constitutionnel et ancien président du Conseil scientifique de la Revue africaine du droit public, Babacar Kanté, pour rappel, est parmi les quatre personnalités qui chapeautent le dialogue national.



La rencontre s’est tenue à la salle des banquets, au palais de la République, sous la présidence du chef de l’Etat Macky Sall et en présence d’acteurs politiques, économiques et de membres de la société civile.



Il y a un peu plus d’un an, le président de la République procédait à l’installation du Comité de pilotage du dialogue national. A cet effet, il disait : ‘’Le comité a pour mission de conduire, selon une méthode consultative et participative, le dialogue national en vue de formuler des propositions consensuelles et toutes autres propositions retenues sur les questions soumises à son examen.’’



De plus, déclarait-il pour expliquer la mise en place de ce comité : ‘’Je souhaite que notre démocratie réalise un saut qualitatif et qu’ensemble, nous faisons converger toutes les forces vives de notre pays autour d’un consensus fort sur la voie d’un développement économique social durable.’’