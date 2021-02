Décès de l’ancien ministre Abdoul Aziz Mbaye: Macky Sall, consterné, rend hommage à “un homme chaleureux, disponible, généreux et engagé“ - adakar.com

© aDakar.com par DF

Le Sénégal s`engage à l`élaboration de son Histoire générale

Samedi 29 mars 2014- Séminaire de planification et de programmation du projet d`élaboration d`une "histoire générale du Sénégal des origines à nos jours". Photo: Abdoul Aziz Mbaye, ministre de la Culture du Sénégal Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a réagi à la nouvelle de la disparition de l’ancien ministre Abdoul Aziz Mbaye, qui fut également son directeur de Cabinet.



Tard dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 février, le chef de l’État a exprimé sa consternation face au décès de son ancien collaborateur. Abdoul Aziz Mbaye fut le premier directeur de cabinet du Chef de l’État Macky Sall dès son accession au pouvoir en 2012.



"J’ai appris avec consternation, le décès de M. Abdoul Aziz Mbaye, ancien Ministre de la Culture et ancien Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, un homme chaleureux, disponible, généreux et engagé", a écrit Macky Sall.



Pour le chef de l’État, Abdoul Aziz Mbaye fut un intellectuel rayonnant et un grand homme de culture. "Je voudrais rendre un hommage particulier au brillant intellectuel et à l’homme de culture, et présenter à sa famille les condoléances émues de la Nation".



L’hommage de Youssou N’Dour



L’artiste, Youssou N’dour n’est pas resté silencieux, lui-aussi, à l’annonce du décès du ministre Aziz M’baye. "Je viens de perdre un frère, un ami de plus de 30 ans. Aziz a joué un très très grand rôle dans ma carrière et m’a toujours témoigné une immense affection et intarissable soutien. Repose en Paix Abdoul Aziz Mbaye Dogo".



Abdoul Aziz Mbaye est décédé dans la nuit du mercredi 3 février 2021 des suites du Covid-19, à l’âge de 67 ans. Il était interné à l’hôpital Fann de Dakar.



Makhtar C.