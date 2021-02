Une animatrice de Walf accuse Youssou Ndour d’infidélité, réaction de Cheikh Niass (fils de Sidy Lamine) - adakar.com

Une animatrice de Walf accuse Youssou Ndour d'infidélité, réaction de Cheikh Niass (fils de Sidy Lamine)
Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | senenews.com

Une fois n’est pas coutume, l’émission matinale « Petit déj » de Walf TV a servi du mauvais café ce 1er février 2021 aux téléspectateurs. En effet, l’animatrice de la rubrique « People » s’est fourvoyée en tentant de répondre à une devinette de mauvais aloi sur une personnalité prise par son épouse en flagrant délit d’infidélité.



Se fondant sur une publication du journaliste Adama GAYE, elle a indiqué que la personnalité, dont il est question n’est personne d’autre que Youssou NDOUR. Une conclusion irresponsable qui a choqué plus d’un, à commencer par les responsables de la chaîne du Front de terre. Ces derniers reprochent à l’animatrice de s’être fondée sur une simple publication sur les réseaux sociaux pour porter de si graves accusations sur une personnalité de la dimension de Youssou NDOUR.



D’autant que, Adama GAYE, l’auteur de cette affirmation, est un coutumier des accusations gratuites. Au mois de mai 2018, c’est Sidy Lamine NIASS qu’il accusait de s’être rendu nuitamment au Palais de la République pour rencontrer Macky Sall. Très remonté, le fondateur du groupe Walfadjri avait même décidé de porter plainte contre lui, avant que des bonnes volontés ne l’en dissuadent.



Si les responsables de Walf Tv sont très remontés par ce dérapage matinal, du côté de l’administration du groupe, on ne décolère pas. Très à cheval sur le professionnalisme, Cheikh NIASS a présenté ses excuses à la famille NDOUR, avant de décider de la suspension provisoire de l’émission incriminée.



Mais, l’artiste interplanétaire, Youssou Ndour ne répond jamais aux calomnies et autres médisances de ses détracteurs. Ses détracteurs ne seront jamais heureux. L’artiste, très réfléchi a tout compris des pratiques de certaines personnes aux esprits maléfiques…