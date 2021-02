Décés de Abdoul Aziz Mbaye : Macky Sall salue « un homme chaleureux, disponible, généreux et engagé » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Décés de Abdoul Aziz Mbaye : Macky Sall salue « un homme chaleureux, disponible, généreux et engagé » Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | senenews.com

© Présidence par PMD

Le président Sall présente ses condoléances à la famille du professeur Iba Der Thiam

Dakar, le 3 novembre 2020 - Le président de la République Macky Sall s`est rendu au domicile du professeur Iba Der Thiam pour présenter ses condoléances à la famille éplorée Tweet

L’ancien ministre de la Culture Abdoul Aziz Mbaye est décédé ce jeudi, Macky Sall, le président de la république a rendu un vibrant à l’intellectuel qu’il était.



« J’ai appris avec consternation, le décès de M. Abdoul Aziz Mbaye, ancien Ministre de la Culture et ancien Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, un homme chaleureux, disponible, généreux et engagé. Je voudrais rendre un hommage particulier au brillant intellectuel et à l’homme de culture, et présenter à sa famille les condoléances émues de la Nation. Qu’Allah l’accueille en son Paradis »