L'armée sénégalaise donne l'assaut sur trois bases du MFDC en Casamance

L'armée sénégalaise donne l'assaut sur trois bases du MFDC en Casamance Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | RFI

Armée : gendarme sénégalaise

L’armée sénégalaise mène depuis une dizaine de jours des opérations militaires de « sécurisation » face aux indépendantistes de Casamance qui luttent depuis 1982 pour l’indépendance de la région méridionale du Sénégal. Depuis le début des opérations le 26 janvier, c’est un silence total. Mercredi, l’armée a donné l’assaut sur trois bases indépendantistes après plusieurs heures de pilonnage. Les combattants du MFDC ont fini par abandonner leur cantonnement pour s’évanouir dans la nature. Aucun bilan n’a jusqu’ici été publié.



Avec notre correspondant à Bissau, Allen Yéro Embalo



Sur le terrain, les intenses bombardements aériens et les tirs à l’artillerie entendus mercredi et aux premières heures ce jeudi encore ont fini par faire mouche selon plusieurs sources concordantes.



Trois bases rebelles sont tombées, selon un combattant du Mouvement des forces démocratiques de Casamance. Ses occupants se sont évanouis dans la nature avec armes et bagages.