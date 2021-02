COVAX prépare 337 millions de doses de vaccins COVID-19 pour les pays pauvres - adakar.com

COVAX prépare 337 millions de doses de vaccins COVID-19 pour les pays pauvres Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Xinhua

Le vaccin COVAX

COVAX, l'initiative pour un accès mondial équitable aux vaccins COVID-19, a annoncé mercredi d'avoir alloué un total de 337 millions de doses aux pays les plus pauvres et visera à les livrer dans la première moitié de 2021.



Dans une prévision de distribution intermédiaire, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), l'Alliance pour les vaccins (GAVI) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont déclaré que l'allocation couvrirait en moyenne 3,3% de la population totale de 145 pays participant à la première tournée de livraison.



L'Afrique du Sud, le Cap-Vert et le Rwanda devraient être parmi les premiers pays d'Afrique à obtenir les vaccins.



Mercredi, la Chine a décidé de fournir 10 millions de doses de vaccin à COVAX pour répondre aux besoins urgents des pays en développement.



La Chine a signé un accord avec la GAVI, rejoignant officiellement COVAX le 8 octobre 2020.

