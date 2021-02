Le Sénégal va vacciner 800.000 personnes contre la fièvre jaune, selon le ministère de la Santé - adakar.com

Le Sénégal va vacciner 800.000 personnes contre la fièvre jaune, selon le ministère de la Santé Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Xinhua

Une campagne de vaccination ciblant 800.000 personnes va débuter le 15 février dans les régions sénégalaises de Tambacounda et de Kédougou à la suite de la réapparition de la fièvre jaune, a annoncé ce mercredi le ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale.



Dans un communiqué, le ministère a invité les populations à un recours rapide aux services de santé dès l'apparition des premiers signes de fièvre jaune, après que huit cas (y compris deux décès) eurent été signalés ces trois derniers mois au Sénégal, a rapporté l'Agence de presse sénégalaise (APS).



Les huit cas signalés étaient répartis entre Touba (1), Kidira (4), Kédougou (1), Saraya (1) et Thilogne (1).



Le ministère a indiqué que dans le cadre de son système de surveillance épidémiologique, une épidémie de fièvre jaune avait été notifiée, à travers des cas confirmés par l'Institut Pasteur de Dakar.



L'évaluation des risques de propagation de la fièvre jaune dans les zones concernées permet de savoir que les régions de Kédougou et de Tambacounda sont actuellement les plus exposées, souligne le communiqué.



Le ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale a toutefois affirmé que l'épidémie était présentement maîtrisée et sous contrôle.



La fièvre jaune est une maladie infectieuse virale transmise par des moustiques et peut occasionner des épidémies, a expliqué le ministère, ajoutant qu'elle pouvait toutefois être prévenue par un vaccin efficace.



Selon le communiqué, le vaccin contre la fièvre jaune a été intégré dans le Programme élargi de vaccination au Sénégal et y est administré dès l'âge de neuf mois.