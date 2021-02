Saisie de chanvre indien et de produits pharmaceutiques : La Douane dit halte aux trafiquants - adakar.com

Saisie de chanvre indien et de produits pharmaceutiques : La Douane dit halte aux trafiquants
Publié le mercredi 3 fevrier 2021

Les agents des Douanes de Kaolack et de Thiès ont saisi d’importantes quantités de chanvre indien et de produits pharmaceutiques. «La première saisie porte sur huit colis de chanvre indien d’un poids de 50 kg chacun, soit un total de 400 kg. La drogue est interceptée dans la forêt de Paoskoto par les éléments de la Brigade mobile des Douanes de Nioro du Rip», informe la douane dans un communiqué. Elle ajoute qu’elle a aussi mis la main sur six ballots contenant 150 kg de chanvre indien dans la forêt de Ngazobil (Joal), estimés à 44 millions F Cfa.



En outre, 5 000 boîtes de viagra et «plusieurs autres types de médicaments contrefaits dont des antibiotiques en grande quantité ont été saisis par les agents de la Brigade mobile des Douanes de Kaolack». Alors que l’inventaire des médicaments est toujours en cours, «leur valeur s’élèverait à plusieurs dizaines de millions de francs Cfa», annonce le Bureau des relations publiques et de la communication de la direction générale des Douanes.