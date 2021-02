Grippe aviaire: Le Burkina Faso suspend ses importations en provenance du Sénégal - adakar.com

La grippe aviaire au Sénégal

La liste des pays qui ont décidé de geler leurs importations en provenance du Sénégal s’allonge. Après la Mauritanie, le Mali et la Gambie, hier, c’était au tour du Burkina Faso d’annoncer sa décision de suspendre les siennes.



L’épidémie de la grippe aviaire, apparue sur le territoire sénégalais depuis le 23 décembre dernier et dont ils ont eu écho, est à la base de cette décision défavorable aux producteurs.



Dans un communiqué, le ministre burkinabé du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Harouna Kaboré, annonce la décision de suspension prise sine die. ‘’En conséquence, de concert avec l’ensemble des services compétents, il sera procédé à la saisie et à la destruction desdits produits qui entreraient sur le territoire national, sans préjudice de la prise des sanctions prévues par les textes en vigueur à l’encontre des contrevenants’’, prévient-il.